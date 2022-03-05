中国称将持续高压打击虚拟货币交易行为

中国人民银行昨天（4日）称，将持续高压打击虚拟货币投资交易行为。

根据央行网站昨天（4日）刊登的新闻稿称，央行昨天召开2022年金融市场工作电视会议，中央结算公司、上海黄金交易所、交易商协会、上海清算所、互联网金融协会等负责人与会。

会议强调，有关联合部门将继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。

会议并提出，要加快构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构优化融资结构，更好支持国民经济重点领域和薄弱环节。要紧紧围绕小微企业、乡村振兴、绿色低碳、转型金融、科技创新、金融风险防范等重点领域，紮实做好调查研究。

中国央行前天公布的数据显示，中国境内比特币交易量的全球占比已从90%以上降至10%。

彭博社分析认为，下降的部分原因是，过去10年中国加大了对虚拟货币交易和采矿的打击力度。中国早在2013年就禁止比特币交易，并于2017年禁止虚拟货币交易所。中国最高人民法院上个月称，涉嫌以虚拟币交易等方式非法吸收资金的，面临最高可达10年的监禁。

去年5月，北京对虚拟货币交易和采矿进行了一次最全面的打击，迫使主要的虚拟货币交易所和采矿公司离开中国。这些公司的银行账户被当局列入黑名单或被取消，导致虚拟货币平台无法对代币进行套现，也不能为其用户提供法币上线。