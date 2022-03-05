蓬佩奥出于商业考量访台？ 台国发会：未谈及投资事项

美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）早前访问台湾据报是为了争取退抚基金、劳退基金投资其有关的Anarock公司；台湾国发会今天（5日）回应称，国发会主委龚明鑫虽有与蓬佩奥见面，但双方仅未谈及任何投资事项。

根据台湾国发会今天于官网发布的新闻稿，针对国发会据报与Anarock基金投资评估作业一事，国发会称，这份公文是去年7、8月间，针对台湾外交部来函转知投资资讯以进行评估。

国发会续称，该案经讨论后已经签结，故已与本次蓬佩奥台湾之行无关。龚明鑫虽有与蓬佩奥见面，但双方仅就国际经济情势发表意见，并未谈论到任何投资事项。

国发会称，当局向来欢迎外商与台湾合作，增加投资机会。外国投资机构为投资或产业合作接触国发基金或国发会，属正常业务。针对个别的投资案件，国发基金也会本于职责进行相关的研究分析，也会基于促进台湾与外商合作的考量，转介给适当的机构与企业参考。然而，刻意将本案与蓬佩奥来访进行连结，实属不当。

根据台湾《联合报》昨天引述知情人士报道，驻美代表处电报指蓬佩奥为了“抗中挺台”访台是假的，赴台侵吞退抚与劳保基金当政治保护费才是目的。驻美代表处在电报中建议，鉴于蓬佩奥甚为友台，且颇具政治影响力与潜力，有必要与他维持良好互动关系，盼台湾外交部将本案转洽政府相关机关，研议配合安排相关视讯会议，也可考虑向公司说明台湾具投资潜力的基础建设或创投计划。

知情人士称，蓬佩奥此次赴台并非为保台、挺台，而是要亲自牵线当监军，确保退抚基金、劳保基金与政府安排私部门基金及企业，对Anarock公司注资。知情人士也质疑蔡政府的作法，无异于是将军公教退抚基金与劳保基金当政治保护费。