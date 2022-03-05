国民党常委选举屡传贿选 前主席皆吁严查

台湾国民党中常委选举今天（5日）投票，但因这次选举过程屡传贿选，选举结果遭质疑。党前主席马英九、吴敦义、吴伯雄今天均呼吁，党中央应严查、重罚。党副主席连胜文说，他已在党内部会议主张查获贿选就党纪处分看法，主席朱立伦也严肃看待。

据联合新闻网报道，连胜文说，对于中常委选举选风问题，无论是传闻或真实，党内同仁战战兢兢要处理，不过不能仅凭口说，也不能在没有证据的情况下作出党纪处分。他说，如何处理这样的事情并完全合乎党规定，需花一点时间。

吴敦义说，国民党党内选举不是最近才办，过去举办多有很好的选风。但他补充说，偶尔还是会有一些个人，可能想用自己私人影响力。他说，这种行为是不对的，并希望选监小组仔细调查；如果确定如此，须取消他的资格，还国民党选举干净与清白。

马英九也说，不确定事情是否属实，但无论如何，既然出现传闻，党中央就一定要严查，确定了就重罚。吴伯雄也认为，党中央得去了解情况。

连胜文说，国民党中常委选举从2005年选举制度改变后，就产生很多问题，也累积了十几年各种弊病，现在党里面有很多不同的改革计划和方案，大家正讨论中，相信情况终究会改变。

连胜文说，绝大多数、90%以上国民党党员或关心国民党的民众，都希望在选举制度上有一些改变，从而矫正过去很多的错误。

随着中常委选举进入末期，再传有“主席推荐名单”。吴敦义对此表示他不知情。马英九也表示不知情，并说在上午投票时问党务人员也没有听说。

不过，马英九说，若有“主席推荐名单”当然不妥，他当党主席时当然不会做这种事，中常委选举完全应该由党代表自由意志决定。他说，不晓得国民党主席朱立伦是否有列出这样的名单，如果有，必然不是好事。

连胜文也表示对名单的存在与否不清楚，并表示没看过这样的名单。但他说：“我有我自己要投票的名单。”