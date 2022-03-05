港运输及房屋局长：正筹备增闭环陆运路线

香港运输及房屋局局长陈帆说，香港鲜活食品、蔬菜及日常用品供应已趋稳定，并称正筹备增加闭环管理的陆路运输路线。

据香港《星岛日报》报道，陈帆在网志中称，随着加开水路及铁路的物资运送管道，香港鲜活食品、蔬菜及日常用品供应已趋稳定，甚至比第五波疫情前供应更多。为保障充足的货物供应，当局正筹备增加闭环管理的陆路运输路线，三管齐下增加运力。

他称，为确保供港物资的稳定，除陆路货运外，当局也已开辟水路运输。目前广东省开通六条定时定点的水路航线，在经历约两星期的运作后，各航线已运作畅顺，货物经由广东省内的数个码头运到香港。

截至本月3日，各新增航线累计为香港供应超过2600吨生鲜食品。首班由深圳平湖南铁路货场开往香港罗湖铁路货场的“援港专列”周三抵港，专列共有九卡，装载18个货柜的防疫抗疫物资。跨境货运列车初期每天开行一列班次，有需要时可逐步增加到每天四班货运列车到港。

陈帆说，第五波疫情传播速度之快、覆盖面之广都是过去前所未见。目前无论蔬菜、鸡蛋、新鲜肉类，香港都有充足供应；食米、冰鲜肉类，以至罐头，都依次有一个月，及两至三个月的储备。他说，政府会继续密切留意市场上食品供应情况，与主要供应商和大陆当局紧密联系，确保食物供应稳定，并呼吁市民无须过量采购及囤积。