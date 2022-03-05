台积电高雄设厂环评初审未过 4月再审

台湾半导体龙头台积电即将进驻高雄设厂，不过高雄市政府环保局昨天（4日）针对台积电设厂计划对环境影响进行环评初审后，决定退回申请文件，预计4月7日再审。

综合台湾《联合报》《自由时报》和《中国时报》报道，台积电计划到高雄楠梓产业园区中油炼油厂旧址投资设厂，高雄市环保局昨天举办“楠梓产业园区设置计划环境影响说明会”专案小组初审会，由于该审核攸关台积电高雄设厂日程，引发外界关注。

昨天早上当局进行园区环评初审前，有民众到环保局门口拉布条抗议，提出楠梓产业园区“守护生态公园、打造科技绿廊带”的诉求，指当初五轻迁厂初衷是要争取生态公园与居住正义。环保局长张瑞珲亲自向民众解说并倾听建议，初审会议中也有许多公民团体及民意代表到场旁听并发言。

专案小组最后决议，要求市府经济发展局补充、修正之后，送专案小组再行第二次审查，包括提出施工及营运期间空污具体数据；补充说明纳入楠梓污水下水道系统的管制措施；确认健康风险评估的合理性及正确性；评估园区的废弃物减量及资源化的承诺目标。

虽然地方及环团检讨台积电南进高雄设厂的声浪升高，导致环评初审未能通关，台积电仍说，一定会遵照环评结论，一切合法、合规才会启动建厂。台积电目前尚未提出包括初期投资金额、规模等具体建厂计划，但地方人士透露，中油高炼厂旧址将规划盖六座晶圆厂。台积电仍希望高雄市府能在在今年交付整治完成的土地，并在2024年开始启动量产。

台积电强调，公司重视土地整治成效，当土地被交付给台积电时，会聘任专业检测机构进行所有污染物检测，包括土壤与地下水质的监测。若土壤与地下水无法达到整治标准，台积电不会进行后续建厂程序。

另外，高雄市长陈其迈今天早上说，市府与台积电的相关环保单位举行过多次会议，也跟环保团体开过会，对于未来如何建构一个生态公园裡的科学园区也有相关规划。他也强调，目前污染的整治进度超前，也都很顺利，并且会提供民众绿色、永续、环保的科学园区。