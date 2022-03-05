中国人大代表建议鼓励年轻人少送外卖多进工厂

中国全国人大代表、小康集团董事长张兴海在中国全国两会期间建议社会各界共同努力，鼓励支持更多年轻人成为产业工人，“鼓励年轻人少送外卖、多进工厂”。

据人民网报道，张兴海认为，外卖、电商、网络直播等近年来吸引大量年轻人就业，甚至快递外卖行业“内卷”到有研究生去竞争。很多年轻人不愿意去工厂上班，导致产业工人空心化现象愈加突出，不利于制造业健康发展。

“造成这种局面，与制造业收入不高有关。”张兴海说，年轻人生活条件和受教育程度更高，思想更自由，不愿待在工厂里。但这也存在隐忧，送外卖和快递技术含量低，主要“吃青春饭”，以后如果形势发生变化，或年龄增加，年轻人将面临一系列问题。

张兴海建议，政府、社会、企业等各方面应共同努力，鼓励支持年轻人争当产业工人，缓解制造业招工难、用工难问题。

他提出，随着工业互联网发展，现在制造业的工作环境及收入已有明显提高，政府应加强就业引导，不断改善制造业就业环境，营造更佳的舆论环境，吸引、鼓励更多人才和有志青年投身制造业高质量发展。

他还建议，政府可为企业提供新员工就业补贴，对战略性新兴产业和传统产业实施差异化人才政策支持，以及构建起与制造业高质量发展相适应、梯度发展的制造业人才培育体系等。