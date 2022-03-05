港民建联主席：香港要融入国家经济发展大局

香港民建联主席李慧琼今天（5日）说，持续超过两年的疫情已重挫香港经济，但在中央的支持下，香港会在战胜疫情后通过更好地融入国家经济发展大局，恢复正轨。

据香港《星岛日报》报道，针对中国国务院总理李克强今天发表的政府工作报告，未能上京开会的中国全国政协委员李慧琼说，香港正处于极度艰难时刻，但她表示，通过更好地融入国家经济发展大局，相信香港经济必定会尽早恢复正轨。

她说，今年民建联人大政协委员共提出21项建议和提案，包括完善湾区互通、扩回乡证应用、设跨境救护车及便利两地生活医疗等，以推动国家发展及深化两地合作。

全国港澳台侨委员会副主任、经民联副主席林健锋回应李克强的报告，认为李克强对于大陆今年经济增长目标务实、可行，坚持稳中求进的工作基调，坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进共同富裕。而大陆未来一年的工作重点，对于特区政府也有很大参考价值。

他说，疫情以来香港各阶层生活受到不同程度冲击，特区政府要有突破思维，敢于作为，部分公务员亦要摒弃官僚主义，急市民之所急，尽快推出“保就业、撑企业”措施，避免失业率大幅上升，影响社会稳定局面。此外要善用科技创新，继续融入国家发展大局，推进粤港澳大湾区的建设工作，巩固及提升香港国际金融中心地位。

全国人大代表陈曼琪则说，国家疫情防控“清零政策”是成功的，香港必须在一国两制下，结合香港实际情况，走中国特色疫情防控政策，不盲目硬套西方做法。香港防控疫情必须跟着国家走，必须坚持“动态清零”，重视听取大陆疫情防控专家意见，接受中央政府监督、指导、协调和支援。

李克强今天在政府工作报告中指出，要全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，落实中央对特别行政区全面管治权，坚定落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”。全力支持特别行政区政府依法施政。支持港澳发展经济、改善民生，更好融入国家发展大局，保持香港、澳门长期繁荣稳定。