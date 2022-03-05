孙杨最终上诉被驳回 禁赛维持至2024年6月

瑞士联邦最高法院昨天（4日）宣布，中国三届奥运会冠军、游泳运动员孙杨对兴奋剂制裁的最终上诉被驳回，禁赛维持至2024年6月。

据法新社报道，瑞士法院裁定，国际体育仲裁法庭（CAS）作出的处罚 “不违反法律秩序的基本原则”，孙杨的陈述权“没有受到侵犯”。

据此前报道，2018年9月4日，受世界反兴奋剂机构（WADA）委托的国际兴奋剂检查管理公司（IDTM）派三名工作人员前往孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂突击检查，但因孙杨质疑三名检查人员中两个人的资质，拒绝配合，双方在争执中，孙杨的保安当场用锤子砸毁了验血瓶。IDTM事后向国际泳联（FINA）告状，称孙杨“暴力抗检”。

2020年2月28日，国际体育仲裁法庭（CAS）宣布孙杨在2018年9月4日晚进行的兴奋剂检查中拒绝配合，违反相关反兴奋剂规定，禁赛八年。

孙杨先后于2020年4月28日和6月15日向瑞士高院提起诉请，要求撤销CAS裁决和重审案件。2020年12月24日，瑞士联邦最高法院的判决结果为撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。

去年5月底，国际体育仲裁法庭重新举行孙杨案听证会，并在6月22日宣布仲裁结果，孙杨的禁赛从原判的八年减至四年零三个月，自2020年2月28日起执行，2024年5月底结束。

瑞士联邦法庭此次的最新裁决，让持续三年多的“孙杨案”就此结束，禁赛期满的时间为2024年5月底，孙杨将无缘今年在杭州举办的亚运会，但仍有机会参加2024年的巴黎奥运会。