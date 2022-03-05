港府：不容许雇主以染疫为由解雇外佣

香港外籍家庭帮佣受第五波冠病疫情影响的关注，港府发言人说，将与相关驻港总领事馆携手致力为外佣提供法定和恩恤保障，绝不纵容外佣雇主因外佣感染冠病，而作出任何违反《雇佣条例》的解雇行为。

据星岛网报道，发言人指，目前香港约有33万名主要来自菲律宾和印度尼西亚的外佣为香港家庭提供服务，特区政府和香港社会非常重视和感激他们对家庭和香港经济作出的重大贡献，对于他们因疫情肆虐未能回家探望亲人深表同情。

发言人说，特区政府将继续致力保障到香港工作的外佣的劳工权益和福利，以维持香港作为吸引外佣工作的地方。

发言人还说，特区政府绝不纵容外佣雇主因外佣感染冠病，而作出任何违反《雇佣条例》的解雇行为。如雇主因外佣感染或从冠病康复而给予外佣较差待遇（例如解雇外佣），也可能违反《残疾歧视条例》。特区政府会与相关驻港总领事馆保持联系和合作，就违法行为果断执法。若受雇外佣染疫或被定为密切接触者，将跟其他香港民众一样获得支援。

发言人说，特区政府在中央政府全力支持下，正提升社区隔离设施的容量，接收需优先获安排到居所以外地方接受隔离的人士。至于并非受雇而染疫的在港外佣，劳工处已在相关外佣的驻港总领事馆支持和协助下，安排外佣入住合适设施。

发言人说，在香港工作的外佣是社会的重要一员，相信绝大部分的外佣雇主均负责任和通情达理。特区政府会致力保障在港外佣的合法权益。