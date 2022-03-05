唐凤出任台湾数位发展部筹备召集人

台湾行政院数位政委唐凤被行政院长苏贞昌指派担任台湾数位发展部筹备召集人，以期加速筹组作业。

综合台湾《联合报》《自由时报》等台媒报道，行政院政务委员、数位发展部筹备召集人郭耀煌日前向苏贞昌表达请辞返校服务的意愿，不过苏贞昌表示非常欣赏郭耀煌在专业领域的表现，坚持予以慰留。但基于尊重郭耀煌的意愿，苏贞昌已指派唐凤担任筹备数位发展部的召集人，并期加速筹组作业。

行政院组织改造将新设立数位发展部，计划于6、7月才挂牌，届时苏贞昌才会任命首任部长。根据台媒分析，郭耀煌、唐凤、科技部长吴政忠都被视为热门人选，在筹备工作小组召集人换成唐凤后，也让唐凤成为首任部长的可能性大增。

对此，行政院发言人罗秉成说，郭耀煌、唐凤的数位专业能力都非常优秀，对推动成立数位发展部也都尽心尽力，苏贞昌非常肯定与感谢。待相关规划确定完成后，有关人事也会适时对外发布。

唐凤是自由软件程序员，同时也是台湾线上社群g0v零时政府的创办人。她于2014至2015年担任行政院虚拟世界法规调适计划顾问，也担任台湾国发会开放资料咨询委员会委员。2016年8月，时任行政院院长林全委任她担任行政院政务委员，负责督导数字经济与开放政府发展。

唐凤去年12月也代表台湾出席由美国总统拜登主办的民主峰会，并发表讲话。她当时强调，“台湾模式”向外界展现“公民・政府・私人部门”伙伴关系能够形塑数位民主，相信人民能够参与决策，不仅有助于发展创新解方，也能对世界做出贡献。