港今增3万7529起确诊病例 150人离世

香港今天（5日）新增3万7529起冠病确诊病例，较前三天均新增5万起以上有所下降，同日也新增150起死亡病例。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣今天通报以上数字。新增通报病例中，3704起是医院管理局化验通报、2105起是卫生署化验通报、3万1723起是私营化验所化验通报。

确诊病例中，有六起是输入型病例，其余3万7623起是本土确诊病例。在卫生署抽取的1996个样本中，有两个样本是德尔塔病毒，其余1631个样本是奥密克戎病毒，占总样本81.7%，另外363个样本仍化验中或病毒量不足无法化验。

今天也再通报60所院舍出现确诊病例，涉及47所安老院舍和13所残疾院舍，共通报628起确诊病例，包括428名院友和200名职员。

第五波疫情以来，共有589所安老院舍受到波及，占全港安老院舍的73%，涉及1万1000名院友和3100名职员；另共有192所残疾院舍受到波及，占全港64%，涉及3300名院友和1190名职员。

另据医院管理局总行政经理李立业通报，香港今天新增150起死亡病例，年龄介于32至105岁，137位死者是65岁或以上年长者。150起死亡病例中，82人来自院舍，109人无接种疫苗，19人接种一剂疫苗，21人两剂疫苗，一人已接种三剂疫苗。

欧家荣称，根据卫生署分析1341起个案，当中91.3%死者未完成疫苗接种。所有个案之中，无接种疫苗的死亡率为1.25%；接种两剂疫苗的死亡率为0.04%，死亡率下降了31倍。而80岁或以上长者未完成疫苗接种的死亡率为8.61%，完成疫苗接种为1.57%，死亡率下降了5.5倍。他说，疫苗接种对预防重症死亡有非常大作用，因此呼吁所有人尽快接种疫苗。