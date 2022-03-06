中国大陆新增329起确诊青岛有88起本土病例

中国大陆昨天（5日）新增329起确诊病例，比起前一天的281例多，其中175例为本土病例。山东省昨天新增88起冠病本土确诊病例，全部来自青岛，其中36起是在晚上8时至午夜12时这四小时通报的新增病例。

据中国央视新闻报道，山东昨天也新增两起境外输入确诊病例，以及两名境外输入无症状感染者。

青岛市卫生健康委员会在网站上公布，该市从昨天早上9时至晚上8时新增44例本土确诊病例，全都是在青岛下辖的莱西市集中隔离的病患，并且是在接受核酸检测时被发现。他们都是莱西市3月4日确诊病患的同学、老师和家人。

青岛卫健委后来再公布，该市从晚上8时至午夜12时再新增36例本土确诊病例，其中35起为莱西市集中隔离人员，其余一起被列为莱西疫情关联病例。

青岛市今早在新闻发布会上公布，基因测序显示，莱西此轮疫情病毒属于奥密克戎变异株。

中国国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，中国大陆昨天329起确诊病例，其中175例为本土病例，154起则是境外输入病例。本土病例来自山东、吉林、广东、河北、内蒙古、广西、江苏、云南、浙江、陕西、山西、河南。

此外，大陆也新增209名无症状感染者，其中127名本土感染者，境外输入82例。在本土感染者中，吉林有36例，广东33例，上海28例，云南17例，广西七例，江苏三例，浙江、湖北、海南各一例。

香港昨天新增3万7529起阳性个案，再有220病患去世。台湾昨天则新增80起确诊病例。