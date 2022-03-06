台媒：台湾政府以15万美元邀蓬佩奥访台

台湾媒体爆料，台湾政府以15万美元（20万新元）的酬金，邀请美国前国务卿蓬佩奥访台。行政院长苏贞昌回应时说，美国卸任政治人物或各界名人出访都有一定作业规定。

台湾新闻网站“汇流新闻网”昨天（5日）引述他们获得的文件披露，驻美国台北经济文化办事处与美国一家政治公关公司Premiere Speakers Bureau签署合约，以15万美元的酬金邀请蓬佩奥访台，并规划了与台湾总统蔡英文和台湾智库会面、参加圆桌会议、与外交部长吴钊燮参加晚宴等一系列行程。

合约内容显示，这次蓬佩奥访台的主办方为驻美代表处，须负担蓬佩奥赴台的航班、住宿、餐点和各式杂支花费。主办方将订购一班可退还的头等舱航班和三班可退还的往返台湾的商务舱航班。主办方还将提供四间酒店客房供演讲者一行人入住两晚。蓬佩奥会入住台北君悦酒店，但如果君悦酒店基于任何原因无法让蓬佩奥下榻，主办方将另寻可媲美君悦酒店的酒店。

台湾外交部之后在网站上称，美国卸任政要及各界名人透过演讲公司为其安排、协调美国国内外的演讲邀约，在美国是相当普遍的做法；演讲公司与主办单位以签约方式确定各项安排，也都有惯例可循。

外交部也说，蓬佩奥赴台演讲，是由台湾远景基金会主办，也是由该基金会与演讲公司进行签约。由于蓬佩奥是美国卸任国务卿，所以，外交部、驻美国代表处及美国在台协会台北办事处均曾居中联系，协助安排行政与维安等相关事宜。

远景基金会则说，委托公关公司行之有年，金额涉保密条款则不便透露。蓬佩奥在昨天（5日）结束访台行程。

另一方面，台湾联合新闻网今天引述据称是外交系统提供的资料披露，台湾外交部向台湾与会政要提供资料，载明国发会1月底已安排视讯会议，协助蓬佩奥争取台湾公、私部门投资基金公司Anarock。

报道称，外交系统昨天向台湾《联合报》提供关于蓬佩奥此次访台过程的资料。资料显示，蓬佩奥为Anarock新创投资公司董事会主席，蓬佩奥认为经济连结性有助提升台美地缘战略伙伴关系，Anarock公司的战略性投资计划，有助于促进台美双方公同利益。