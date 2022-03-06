港政务司长：会按实际情况制定全民强检方案

香港政务司司长李家超认为，在隔离设施增加下，再配合有效的大规模检测，香港将有力量把疫情上升趋势扭转为下降，从而管控疫情的走势，达致清零。港府也会按实际情况，制定全民强检方案。

李家超今天（6日）在博客上说，港府正筹备全民强制冠病检测方案，也正听取意见，并会按香港实际情况制定计划。有了决定方案后，政府会向社会宣布细节，并作详细解释，让市民了解、做好准备。

他也介绍，由中国中央政府援建的青衣社区隔离设施已落成，这是中央援建工程中第一个落成的项目。青衣社区隔离设施能提供约3900个应急隔离床位，接收无病征或轻症确诊者入住。

李家超说，下一个将完成的工程将会是位于前新田购物城用地的社区隔离设施，中央援建的另外六个项目也正全速进行。

此外，毗邻深圳的落马洲河套区国家援建项目正全速进行，此工程将建造一座约1000个床位的应急医院和另约1万个床位的社区隔离及治疗设施。

李家超指出，工地面积是所有项目中最大，工程也最复杂，为加快赶工，会建造临时桥梁连接深圳边境和落马洲河套区，让工程人员和物资可经桥梁点对点迅速进出深圳及河套工地，避免因清关程序及防疫措施拖慢工程。

他也说，九个援建项目一共可提供约5万多个床位，这些新建设施将大大增加香港的隔离能力。

另一方面，劳工及福利局局长罗致光也在博客上写道，对于有报道称有确诊外佣因遭雇主解雇而无家可归，以至要在公园或汽车上度宿等，他已致函菲律宾驻港总领事，强调特区政府对保障外佣权益的决心和尽力为外佣提供援助，以免事情发展为外交事件。