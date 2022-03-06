中兴被指或违反缓刑规定14日在美面控

中国电信设备制造商中兴通讯被指可能违反缓刑规定，本月14日将在美国出庭面控。

据路透社今天（6日）报道，中兴通讯早前被指违反关于将美国制造的技术卖给伊朗和朝鲜的限制令。中兴2017年在美国认罪，并同意支付8亿9200万美元（12亿1300万新元），外加三年缓刑期、合规计划和监督企业措施。

前天（4日）提交给美国法院的文件显示，中兴通讯被指可能违反缓刑规定的案件，与涉嫌策划进行签证欺诈有关。报道称，不清楚中兴一旦被裁定违反缓刑规定，将面对什么样的刑罚。

报道引述去年3月公布的起诉状称，一名在美国新泽西州的前中兴通讯研究总监，被控与一名佐治亚理工学院教授密谋将持有J-1签证的中国公民带到美国，并在新泽西州的中兴办事处工作。根据美国法律，J-1签证持有者获准在佐治亚理工学院等学府工作和念书。

涉案教授张吉功（音译，Gee-Kung Chang）已表示不认罪，前研究总监余建军（音译，Jianjun Yu）的情况则不得而知，但中兴通讯在这起案件中并没有被起诉。

佐治亚州法庭正在审理张吉功的案件，佐治亚州北区检察官发言人拒绝置评。美国司法部发言人以及中兴代表律师，并没有就路透社提出的置评请求立即做出回应。