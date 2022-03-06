韩正：中央对港府抗疫请求有求必应

主管港澳事务的中国副总理韩正，今早（6日）在北京与来自港澳的全国政协委员会面时说，中央政府对于特区政府在冠病抗疫工作所提出的请求是照单全收、有求必应。

据香港《明报》报道，全国政协常委蔡冠深在会后引述韩正说，中央政府会在医疗物资、隔离设施、新鲜食品、必需品和医护人员等各方面支援香港，并强调挽救生命是最重要，但并没有就抗疫工作提及具体建议。

蔡冠深说，韩正希望政协委员对一国两制充满信心，强调“港人治港、高度自治”不会改变。对于特首选举因疫情押后至5月8日举行，韩正表示尊重和支持，但没有提及选举是否应该再押后，以及对下届特首和政府的要求。

对于有港媒早前披露，韩正在会上质疑香港私人医院拒收冠病患者，全国政协委员林健锋回应时说，韩正关注有长者因疫情去世，并说生命十分宝贵。林健锋也说，会上的共识是香港医疗设施紧绌，不论公私营医院都要救人。

另一名全国政协常委林建岳则说，香港必须用好中央的支援，汲取中国大陆专家的意见，统筹好特区政府各部门及民间力量，将抗疫视作一场战争，全面动员遏止疫情。林建岳认为，不能单靠公共医疗系统或其他一两个部门单打独斗，必须动员好整个政府以及社会各界力量包括私家医疗共同参与其中，共同为抗疫出力。

香港电台早前引述消息人士报道，韩正说，中央一定全力支持抗疫工作，包括召开七次支援香港抗疫工作的协调会，对香港是有求必应、照单全收。

消息人士称，韩正期望委员支持特区政府依法施政、全力抗疫及融入国家发展大局，包括在粤港澳大湾区发展中，充分发挥香港的金融中心优势。

香港01则披露，韩正大篇幅谈及疫情，表明中央坚决支持特区政府抗疫工作，保障每名市民性命，须尽快减低长者重症及死亡率。

消息人士透露，韩正认为，香港疫情严重，确诊个案突然以千计，他和港澳办主任夏宝龙亲自到深圳，与特区官员见面，对特区政府的要求有求必应、照单全收，强调特区政府要承担抗疫主体责任。

消息人士称，韩正特别问与会者，香港的私人医疗机构是否拒收确诊者，并强调公营、私营机构都要治病救人，这是医者职责，也强调人命最重要。

消息人士也说，数名全国政协副主席早前出席在北京举行的港澳界别联组会议，包括澳门前特首何厚铧、本港前特首梁振英、国务院港澳办主任夏宝龙及台盟中央主席苏辉。

香港有四名委员发言，分别是龚进龙、苏长荣、屠海鸣和阎峰。