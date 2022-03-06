港府强调将坚定负起抗疫主体责任

中国国务院港澳办主任夏宝龙本月3日在北京主持支援香港抗疫工作第七次协调会，罕有严厉地对香港抗疫指出意见，指出“特区政府的负责官员要勇于担当、勇挑重担”，港府官网昨日发文强调，将坚定负起抗疫主体责任，并指出尽管抗疫分秒必争，但香港作为法治社会，政府采取的每一项措施均须有坚实的法律基础。

香港政府新闻网昨日（5日）发布的文章提到，港府将坚定负起抗疫主体责任，在行政长官林郑月娥领导的抗疫机制下，各司局长无分彼此，肩负不同抗疫任务，尽快稳控新冠疫情。

为应对第五波疫情，林郑月娥分派特别任务予个别局长，要求他们亲自领导相关抗疫工作，动员属下部门支援，向行政长官负责。

文中强调，公共卫生危机关乎市民生命安全且分秒必争，政府所采每项措施均有坚实的法律基础。

早在2020年1月，政府把新型冠状病毒纳入《预防及控制疾病条例》。在该条例下，行政会议订立十条防控新冠疫情的规例，涵盖入境和跨境人士限制、个人资料提供、处所运作、群组聚集、佩戴口罩、病毒检测、疫苗使用和“疫苗通行证”等。

另外行政会议上月订立《紧急情况（豁免法定规定）（2019冠状病毒病）规例》，也为中央援港的抗疫措施提供法律基础。

林郑月娥说，面对新一波疫情爆发，确诊个案不断增加，特区政府采取的每项措施都以保障市民生命安全为出发点，惟执行上远超特区政府自身能力。

她也在面簿发文称，近日运房局局长陈帆谈鲜活食品供应、商经局局长邱腾华落派发抗疫物资、保安局局长邓炳强到青衣接收中央援建的社区隔离设施，被指是在做他们管辖范围外的事情。

林郑表示，这是反映港府动员一切能动员的力量，无分彼此，同心抗疫。她说，第五波疫情是一场硬仗，每一位特区政府管治团队的司局长都必须领军打仗，不容有失。她表示在中央的全方位支持、全体市民全面配合下，香港应该有打胜仗的信心。