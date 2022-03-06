大停电导致上百起车祸 高雄议员促设不断电

台湾本月3日全岛大停电，高雄市324处重要路口红绿灯停摆，至少发生143起车祸，市议员林于凯促请高雄市交通局加速推动在重要路口设置不断电系统。交通局表示，去年有试行两处路口，今年预计布设80处，以市区干道、交流道、轻轨路线周边优先。

联合新闻网报道，3月3日上午9时7分全台无预警大停电，高雄停电范围大，有186万户无电可用，被视为重灾区。

高雄市警察局统计，303大停电当天，高雄市区有324处重要路口红绿灯停摆，停电12小时期间，投入823名警员、128名义交维持交通秩序，仍发生至少143起车祸，当天晚上10时17分才恢复所有路口的电力。

一名受访市民王女士说，停电当天出门彷彿进入一场大冒险遊戏，入夜后很多路段路灯不来电，没有路灯加上交通灯不运作，险象环生。

市议员林于凯说，台北市2019年在重要路口设置不断电系统，桃园市2020年跟进，台中也在去年开始布设。他呼吁高雄市交通局加速推动，否则目前重要路口仰赖发电机供电维持运作不够理想，电池技术日新月异，必须朝智慧交通方向迈进。

高雄市交通局长张淑娟说，高雄市重要路口遇停电紧急状况时有发电机可应急，去年在大发交流道、凤山交流道试行不断电系统，这次303停电有发挥功效，撑了五个多小时。

高雄市交通局智慧运输中心主任王志纲说，高雄市有5500处路口，今年选定市区干道、交流道、轻轨路线周边装设不断电系统，预计6月底前装设80个路口。