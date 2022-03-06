中国政协委员建议尽快在国家层面出台控烟条例

一名中国全国政协委员建议，在国家层面尽快制定出台控烟条例。

据中国澎湃新闻报道，也是复旦大学上海医学院副院长的吴凡昨天（5日）告诉澎湃新闻，今年两会她将提交一份《关于尽快出台国家<控制吸烟条例>的提案》。

吴凡在提案中说，中国控制吸烟协会对北京、上海、西安、呼和浩特、哈尔滨等10个城市的调查显示，公众对二手烟有害健康知晓率达到95.2%，有91.9%的公众支持室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具内全面禁烟。

她说：“近几年来，我国已有京、沪、深等24个城市制定了地方控烟法规，进行了控烟立法的有益探索和实践。”

吴凡介绍，上海市自2016年出台《上海市公共场所控制吸烟条例》以来，成人吸烟率已持续七年下降，市民控烟意识快速提升，不在人群聚集的公共开放空间吸烟也根植市民意识。“在公共空间内吸烟的，应当在指定的吸烟点进行”也已写入2021年11月25日上海市人大常委会通过的《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》。

综合上述情况，吴凡建议，国务院在总结各地立法成功经验的基础上，尽快制定出台《控制吸烟条例》。坚持控烟立法室内室外两手抓：一是坚持室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内全面禁止吸烟；二是推进室外控烟，将特定公共场所室外区域如托幼机构、青少年活动中心等以未成年人为主要活动人群的场所和人群密集的场所纳入禁烟区域，同时倡导在室外不吸游烟，设置规范化室外吸烟点。

国务院印发的《健康中国行动（2019-2030年）》明确要求，全面无烟法规保护人口比例，到2022年达到30%及以上，到2030年达到80%及以上。

国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安去年7月在一个新闻发布会上说，正在积极地推动国家层面的立法，同时也要求各个地方结合地方的实际情况出台控烟的法律法规，但坦言从国家层面来说，推进立法、实施公共场所控烟还是一个艰巨的任务。