深圳昨起加强管控跨境货车

接连有香港跨境司机在内地确诊，蔬菜及鲜活食品供应备受关注，深圳当局昨日（5日）起加强防控措施。

香港01报道，深圳福田区在3月5日零时起正式实施提前预约、人车分离、集中接驳的全接驳模式。

据当局发布的通告，跨境司机驾驶货运车辆入境前应当通过“跨境安”系统如实申报作业点信息和行驶线路，按申报的时间、口岸入境；实施定线定点全接驳模式。

在福田区内作业定点接驳方面，跨境车从口岸入境后，车子经过消杀，交由接驳司机开车前往作业点，跨境司机在休息区等候。完成作业后，接驳司机再将车子开回接驳点，交还给跨境司机。

另外在涉及福田区外的作业方面，皇岗口岸入境后，作业点为深圳市内福田区之外的其他10个区（含深汕合作区）的，应当在申报时选择作业点所在地区接驳点，从皇岗口岸入境后，按指定的运输路线经高速公路行驶至目的地区综合接驳站接驳，不得在福田区中途停车和接驳，尽量避开中心城区。

如果确须从皇岗口岸入境，入境后，按指定的运输路线封闭行驶至高速路口驶离，在福田区不得中途下车。

通告也规定接驳司机“三点一线”闭环管理。接驳司机按规定完成注册登记后方可从事跨境运输接驳业务，在指定接驳点和作业点之间往返，并在作业点所在地集中居住点、接驳点和作业点“三点一线”闭环管理。