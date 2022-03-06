港媒：防暴大队4000警力拟月底参与全民检测

香港警方或将启动各大总区的应变大队（防暴大队）加入防疫队伍，至少4000名警力预计本月中下旬协助全民检测，主要是护送受感染的患者到医院或社区隔离设施，或封锁强检大厦。

香港01引述消息人士，透露上述消息。报道指，港府初步决定3月26日开始进行全民检测，为期九日，合共检测三次，有限度禁足期四日。检测其间，市民可外出购买指定物品，例如食物、药物等，但具体细节有待公布。

消息指，香港警方将启动五大总区的应变大队，当中第一梯队及第二梯队成员，即约4000名警力参与应对全民检测，或在封区封锁强检大厦时防止有人在检测前离家。据了解，防暴警员执勤时，不会穿着防暴装备，只会穿戴个人防护装备，例如防护衣、手套、护目镜和口罩等。

考虑到目前防暴队只有百份之十二女性，警队计划调配更多女警参与防疫工作。一些平时在办公室工作的警务人员，如交通部调查队等，亦可能会被抽调前线，协助防疫工作。

警方回应询问时表示，第五波疫情严峻，警队一直坚守岗位，按疫情发展和实际需要，灵活调配人手及资源，全力支持特区政府执行各项防疫抗疫工作，例如协助管理隔离设施、进行围封及强制检测行动等。为保障人员及市民的健康，警队会按照风险评估为人员提供足够的防护装备，并安排人员每日进行检测。遇有人员确诊，警队会积极配合卫生署的跟进和调查，并在人员的工作地方进行彻底清洁及消毒，以及为人员及其家属提供防疫支援。