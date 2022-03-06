多名“两会”代表提出网络清朗相关建议

中国多名“两会”代表提出网络清朗相关建议，包括建议将严重的网络暴力纳入公诉案件、从法律层面给网爆划红线，以及要打击网络水军生存空间等。

据《正观新闻》报道，今年全国两会上，全国政协委员，河南洛阳市政协副主席，民盟河南省委副主委、洛阳市委主委，河南科技大学副校长魏世忠提出，将严重危害社会的网络诽谤、侮辱行为纳入公诉案件范围，拓宽网络暴力维权路径，对网络施暴者会形成威慑。

魏世忠指出，若让网络暴力受害者以个人举证，起诉过程将极其困难。再加上实施网络暴力者通常并非以实名注册账号，因此网络暴力屡禁不止，造成悲剧。因此他认为，应该在监管层面、商业运营层面，以及最后的法律层面，都应该采取具体措施。

魏世忠说：“平台公司应该负起更多责任，个人起诉不了的就变成公诉。个人能力不够，监察机关就应该动用公共权力。”

《正观视频》也在微博平台发起投票，仅数小时内就有超过九万人投票支持将严重网络暴力纳入公诉案件。

此外，据《人民日报》报道，人大代表、东方卫视主持人、上海市消保委委员曹可凡也将提交《关于进一步打击“水军”、营造清朗网络空间的建议》，建议多管齐下加强治理，堵死“网络水军”的生存空间，共建清朗网络空间。

曹可凡称，网络水军已经形成产业链，因为利益或恶意吹捧或诋毁、操控商品评价。他提出，应该严格执法，提高违法违规成本、加强典型案例曝光力度、完善法规，以及加强教育。

另外，全国人大代表鲁曼也说：“网络上的暴力往往是隐蔽的，而且没有专项的法律去对它进行制裁，造成的伤害可能是无形的、长远的，尤其是对未成年人。希望《反网络暴力法》尽快成为'专法'，让所有的网民规范自己的言语、还网络环境一片晴空。”

曾在网上引起极大舆情的网络暴力个案包括浙江女子取个快递被造谣出轨、成都女孩流调轨迹泄露被人肉，以及“寻亲男孩”刘学州被网爆之后决定轻生等。另外，声称已在北京报案的演员张哲瀚，诽谤案件是否能立案转公诉，也备受关注。