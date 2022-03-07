包括青衣方舱医院 港已有1.6万个社区隔离单位

香港保安局局长邓炳强昨日（6日）透露，香港目前有23个社区隔离设施，包括青衣的“方舱医院”，共提供1万6000个房间或单位，整体入住率达到四成。

香港01报道，邓炳强昨日到青衣方舱医院巡视，形容在七日之内建造方舱医院，“基本上是完成了一个不可能的任务”，并称这是在香港创造一个奇迹。

保安局透露，青衣“方舱医院”会分阶段逐步开放用，目前共有700个房间已供隔离人士入住，涉及约800人，稍后将陆续有患者获安排入住。青衣方舱医院本月1日启用，可提供3900个隔离床位，目前的入住率约为两成。

邓炳强透露，香港大约有23个社区隔离设施，有不同类型，例如竹篙湾（隔离设施）、酒店隔离设施、由公共房屋改建而成的隔离设施及方舱社区隔离设施，总数有大约有1万6000个房间或单位可供应用，而目前入住率约为四成左右。

有媒体询问为何香港的隔离设施整体入住率只达到四成，安排是否出现滞后，或有人拒绝入住等。邓炳强解释，社区隔离设施的入住率有高有低，不能同一时间住满，入住人士搬离后需时清洁。

他也强调，若已发出检疫令，有关人士拒绝入住隔离设施，相关人员有权带他入住。若对方拒绝，或违反妨碍公职人员罪行，或在设施企图逃走，则有可能被判罚款及监禁。