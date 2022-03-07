驻法大使认为乌局势骤变是欧美俄的事中国意外躺枪

中国驻法国大使卢沙野认为，乌克兰局势骤变是欧美俄之间的事，但中国却意外“躺枪”。

据中国驻法使馆网站公布的信息，卢沙野上周五（4日）在一个活动上发表演讲时说，中国同美国对和平的理解显然是不同的，并强调中国为推动和平解决乌克兰问题发挥了建设性作用。

卢沙野说：“我们坚定主张尊重和保障各国的主权和领土完整，各国的合理关切应该得到重视和妥善解决。我们支持一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，包括诺曼底机制。而美国做了什么？如果不是美国不断向乌克兰输送武器、推高紧张、渲染战争，乌克兰局势会不会走到今天？恐怕要打个问号。”

对于美国务院发言人早前说中俄关系发展方向令人担忧，暗示俄罗斯有中国背后支持才敢行动，卢沙野批评这一说法纯属无稽之谈。

他认为，美国在乌克兰问题上对中国的批评，就像一个火上浇油的人，批评一个没有救火成功的人，是不负责任的。至于中俄关系，是建立在“不结盟、不对抗、不针对第三方”基础上，和美国以意识形态划线拉帮结伙搞集团政治、制造对抗分裂有本质不同，中国反对非友即敌的冷战思维，也不会效仿。

路透社早前报道，在俄罗斯挥军入侵乌克兰之前，美国国务院发言人普莱斯在上个月23日指中国和俄罗斯正共同建立极度不自由的新世界秩序，并称俄国针对乌克兰所采取的行动，是建立这个新世界秩序的一部分。