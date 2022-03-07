中国保障性租赁住房投资有望超1.2万亿人民币

今年中国保障性租赁住房发展提速，投资有望超过1.2万亿（人民币，下同，约2569亿新币）。

据《中国证券报》报道，中国今年从中央到地方发布了多项相关政策，促使保障性租赁住房发展加速。中信建投证券估算，若今年筹集240万套保障性租赁住房，总投资将超过1.2万亿元，相当于去年全年房地产投资额的8.1%，可对房地产投资增长提供一定支撑，推动“租购并举”住房格局加快。

报道指出，中国住建部宣布将大力增加保障性租赁住房供给，并给出了量化的目标——希望2022年全年能够建设筹集保障性租赁住房240万套。该部门也曾透露，“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套。

根据记者观察，除住建部重点监测的40个城市外，部分省份也根据自身情况确定了重点发展保障性租赁住房的地区。如广东省明确广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江10市是发展保障性租赁住房的重点城市。克而瑞研究中心预计，“十四五”期间，全国范围内有望新增保障性租赁住房800万套至900万套。

以北京市为例，日前公布的2022年度建设用地供应计划显示，今年北京计划安排住宅用地供应1060公顷，与去年持平。其中，保障性租赁住房供地达233公顷，较去年的150公顷大幅增加，供地进一步向保障性租赁住房倾斜。

另外，支持保障性租赁住房发展的政策暖风不断。2月8日，人民银行、银保监会联合发布通知，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。2月25日，《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》出炉，鼓励国家开发银行、商业银行、保险机构、信托公司等加大保障性租赁住房金融支持力度。

不少银行也已加大对保障性租赁住房建设运营的支持力度。