香港孩童疫苗接种率仍偏低 安老院两周内预计接种七八成

香港孩童疫苗接种率仅达到四成左右，仍属偏低，而安老院的接种率也无法在接下来两周内完成，最多只能为七八成左右的院友打针。

据《星岛日报》报道，截至昨晚（6日）八时，香港已接种第一剂疫苗的人数达到九成，有六百万人左右。

在3岁至11岁儿童组别方面，则约四成已接种首剂疫苗。疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆认为，估计有三至四成家长仍观望中。他指出，不少家长最担忧孩子接种疫苗后出现副作用，他认为目前最重要的，是向家长清楚解释疫苗的安全性，让他们安心。

儿科医生陈以诚估计，目前染疫幼童的数量远比政府公布的多，大量幼童染疫或会影响疫苗接种速度。陈以诚表示，之前接二连三有染疫幼童离世，令家长为幼儿接种疫苗的意欲高涨，诊所的预约亦爆满。但亦有不少早前已经预约，却因染疫而未能前来打针的。

他说，虽然政府早前指有三万多名儿童染疫，但这个数目远被低估，按目前情况来看，有十万名儿童染疫也不为过。换言之，虽然政府要推高儿童接种比率，但大量儿童染疫很可能成为其中的阻碍因素。

与此同时，早前爆发多起疫情的安老院也无法在接下来两周内完成接种。

中小企国际联盟安老及残疾服务联会主席李伯英在电台节目上表示，接下来两星期内难以为所有安老院舍长者接种疫苗，预料最多只可以为七八成院友打针。他说，部分已出现爆发的院舍需要一至两星期才可以缓和疫情，还有个别院舍有过半职员染疫，可能无法安排院友打针。

昨日香港再有94间院舍出现疫情，73间涉及安老院舍，21间涉及残疾人士院舍，共涉844宗个案。当中694宗是院友，150宗是员工，新增死亡个案中，有97人来自院舍。老人院舍方面，香港约83%院舍已出现个案或爆发，共涉及1万3000名院友；另有3450位安老院舍员工受感染。至于残疾院舍，则有213院舍已出现个案，涉及3800名院友；另有1370名职员染疫。