中国出现“盲盒岗位” 专业人士呼吁谨慎对待

中国“盲盒”风气盛行，竟有招聘网站推出盲盒岗位，让应聘者在不知道申请什么岗位的情况下提交简历。

共青团中央报道，2月19日，有网友上传了一张照片，显示一家公司的春招职位是“盲盒岗位”，呼吁想要加入该公司但却不知道自己适合什么岗位的求职者加入，还会提供“HR匹配”、“全局视野”和“多次复活”等功能。发布该“盲盒岗位”的公司官网显示，主营业务是自主研发骨传导音频技术。

不过3月3日，记者登录多个招聘网站查看韶音科技的岗位信息，已查找不到“盲盒岗位”，疑似已下架。

另外在四家推出“盲盒岗位”的公司中，有三家公司给出的月薪范围为4000元（人民币，下同，858元新币）至8000元之间，另一家招实习生“盲盒岗位”给出的薪酬为一天150元。

记者也联系了其中一家推出“盲盒岗位”的公司，该公司主要生产骑行产品，包括自行车、电动自行车和滑板车等。

公司负责人表示，自从推出盲盒岗位以来，招聘页面的浏览量、求职者投递简历的数量都翻了一倍左右。目前，已有人顺利入职。

负责人说，在收到求职者的简历后，会根据对方的学历、专业、经验等来和岗位匹配：“我和朋友聊天的时候，发现现在的年轻人特别是应届毕业生，对自己的职业发展没有一个很好的定位。那我就想，你不用来挑岗位，我可以来帮你挑。”

负责人透露，目前已有人针对“盲盒岗位”投递简历，在通过面试后已顺利入职，成为该公司一名外贸跟单员。

从业超过10年的人事部人员张诺（化名）在收到前述“盲盒岗位”的招聘页面截图后分析，推断“盲盒岗位”可能是换了一个方式招收管培生，或是以制造热点的方式在推销无求职者的冷门岗位。

张诺也提醒，有些公司是“骗子公司”，也有实际业务在操作，但会把员工诓骗进去并且画很多的“饼”，多开几家公司让员工去做法人。一旦出了问题，作为法人的员工很有可能会担责，这点就得小心提防。