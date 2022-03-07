卢秀燕否认台中大火是城中城翻版

台湾台中市兴中街一栋集合式住宅昨天下午发生火灾，目前已确认六人死、七人受伤。台中市长卢秀燕今天（7日）早上回答媒体询问时否认大火是高雄城中城火患翻版，指兴中街大楼是合法大楼，市府也曾限令其改善。

联合新闻网报道，卢秀燕说，高雄城中城是一危老建筑，但兴中街大楼是合法建筑，去年曾进行三次公安检查，并有一次限期改善，屋主还申请消防设备师完成改善。依住户火灾第一时间描述，消防设施有发生作用，有人有听到警报器广播。

台中市政府也表示，消防局去年对该大楼共进行三次消防检查，去年3月检查消防设备不合规定，要求限期改善，去年5月复查不合格部分已改善，去年9月第三度稽查由消防设备师逐项检查消防设备申报合格，且依据住户反映，此次火灾时，大楼的火灾警报跟火灾设备有正常运作。

至于此栋建筑物是否为违章建筑或危老，市府透露顶楼加盖的部分应为违建，但初步研判，顶楼部分并非起火点， 详细起火原因仍持续进行火灾调查，检方也在今日凌晨介入侦办。

高雄“城中城”大楼去年10月14日凌晨发生大火，酿成46死41伤，是台湾史上单一建筑物死亡人数第二多的火灾。这栋屋龄40年的老旧住商混合大楼，除了消防设施欠奉，违法停在骑楼的50多辆电单车一夜被烧毁，也加剧火势蔓延，引发各界对大楼消防安检的质疑。