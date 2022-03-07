中国发改委：有信心保持物价平稳

对于地缘风险冲击造成的大宗商品价格大幅上涨，中国国家发展改革委副主任胡祖才今天（7日）说，将坚持底线思维，全力做好大宗商品保供稳价，有信心继续保持物价平稳运行。

据澎湃新闻报道，胡祖才在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，今年以来，受冠病疫情、主要经济体货币政策转向、特别是地缘冲突加剧等多重因素共同影响，国际大宗商品价格形势更加严峻复杂和不确定，对做好中国国内保供稳价工作形成新挑战。

但他认为，中国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行，今年政府工作报告确定的3%左右的CPI年度预期目标是可以实现的。

在大宗商品保供稳价方面，胡祖才强调，一是要做好粮食保供稳价，稳定稻谷、小麦等播种面积和产量，保持粮食量足价稳，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。同时，加大玉米、大豆保供稳价工作力度，挖掘国内潜力，合理利用国际资源，加强储备调节，保持供需平衡。

二是做好能源保供稳价，重点是煤炭保供稳价。他提到，国家发改委近日出台进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，完善煤炭价格区间调控，下一步将全面实施好这项改革，完善煤炭产供储销体系，提升供需调节能力，保障产能合理充裕，引导煤炭价格在合理区间运行，完善煤、电价格传导机制，确保安全稳定供应。

同时，他也强调要做好重要矿产品保供稳价，保障产业链供应链安全，以及加强市场监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对资本恶意炒作，将坚决打击。

另外，由于俄乌局势不断升级，国际油气价格进一步攀升，国家发改委副主任连维良说，中国原油、天然气外采比例较高，进口成本客观上会有所抬升，但总体上看影响可控。因为中国既是能源消费大国，也是能源生产大国，因此能源供应总体有保障。

同时，中国正推动可再生能源高质量发展，加快实施可再生能源替代，清洁能源的快速增加也将有效对冲和减缓外部影响。

对于如何保障能源安全稳定供应，他概括为“三个着力、一个守好”，即着力增加产能，着力加强储备，着力保供稳价，坚决守好民生用能底线。

