中国发改委：俄乌冲突升级对全球能源市场带来冲击 但总体影响可控

俄乌冲突升级对全球能源市场带来冲击，但中国发改委副主任连维良认为，这对中国的影响仍可控。

据上海证券报报道，发改委副主任连维良今天（7日）在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，近期俄乌冲突升级，对全球能源市场带来冲击，国际原油、天然气价格进一步攀升。

他指出，由于中国原油、天然气外采比例较高，因此肯定会受到影响，进口成本客观上会有所抬升，但总体上看影响是可控的。这是因为中国一方面是能源消费大国，同时也是能源生产大国，因此能源供应总体是有保障的。中国原油、天然气进口来源已经多元化，长期合同占比高，只要各方按合同履约，进口能够保持总体稳定。

同时，中国正在大力推动可再生能源高质量发展，加快实施可再生能源替代，清洁能源的快速增加也将有效对冲和减缓外部影响。

过去一年中国能源消费总量中，清洁能源的占比提高了1.2个百分点。全国发电量中，来自风电光伏的发电量占比提高了2.2个百分点。

另外他也提到，目前的居民消费价格指数（CPI）处于低位，中国将采取综合措施来缓解输入性通胀的影响。

如何保障能源安全稳定供应，连维良表示，具体说就是“三个着力、一个守好”，着力增加产能，着力加强储备，着力保供稳价，坚决守好民生用能底线。

这些措施的核心是两个字，一个“增”、一个“稳”。“增”就是增产能、增产量、增储备、增供应，“稳”就是稳进口、稳价格、稳预期。他说：“落实好这些措施，我们有把握保障能源安全可靠供应，而且在这个过程中，有序推进能源绿色低碳转型。”