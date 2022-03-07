中国前两月出口增速放缓

中国今年前两个月以美元计价的出口数据同比增长16.3%，增速高于预估中值，为2020年10月以来低位；进口同比增长15.5%，增速低于预估中值，为2020年12月以来最低。

据路透社报道，中国海关总署今天（7日）公布的数据显示，1-2月贸易顺差为1159.5亿美元，增加19.5%，高于路透预估中值的995亿美元。

前两个月中国进出口总值为9734.5亿美元，增长15.9%。

数据显示，以人民币计价，前两个月中国与欧盟贸易总值为8746.4亿元，增长12.4%，占中国外贸总值的14.1%。其中，对欧盟出口5824.8亿元，增长21.4%；自欧盟进口2921.6亿元，下降2%；对欧盟贸易顺差2903.2亿元，增加60%。

以人民币计价，前两个月中美贸易总值为7859.2亿元，增长9.7%，占12.7%。其中，对美出口5834亿元，增长11.1%；自美进口2025.2亿元，增长5.8%；对美贸易顺差3808.8亿元，增加14.2%。

中国去年外贸录得亮丽成绩单，但高基数也使得今年外贸面临很大压力。中国商务部部长王文涛上周说，2021年的高基础以及今年中国经济面临三重压力，导致今年压力非常巨大，形势也非常复杂严峻。

他称，面对困难和挑战，政策适当靠前发力，实施跨周期调节稳外贸、市场多元化、外贸供应链畅通、外贸创新提质等专项行动，多措并举稳外贸。