王毅：中国愿在需要时同国际社会就乌克兰问题开展必要斡旋

中国外长王毅说，在乌克兰问题上，中国愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋，中国红十字会也将尽快向乌克兰提供一批紧急人道主义物资援助。

在今天（7日）举行的中国两会外长记者会上，路透社记者提问，俄军在乌克兰的行动已经扩展到非军事设施，导致许多平民丧生，产生了150万难民，中方是否对此感到失望？中方为何尚未将此描述为入侵。您是否担心中方因拒绝谴责俄罗斯会损害自身的国际地位？中方是否能作更多努力，包括通过利用同俄罗斯和普京总统的伙伴关系帮助解决冲突？

王毅没有正面回应，但重申乌克兰局势是国际社会当前最关心的问题，中方已经多次阐明中国的立场，中国始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。应该看到，冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题，需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。中方认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

他呼吁国际社会聚焦两大问题继续努力，即要劝和促谈，以及要防止出现大规模人道主义危机。

在劝和促谈方面，王毅说：“中方在这方面已做了一些工作，一直同各方保持密切沟通。冲突发生第二天，习近平主席应约同普京总统通话的时候，就提出我们愿意看到俄乌双方尽早和谈。普京总统也作出了积极回应。俄乌双方已经谈了两轮，我们希望即将开启的第三轮谈判能取得新的进展。中方认为，形势越紧，和谈越不能停止；分歧越大，越需要坐下来谈判。中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋。”

在防止出现大规模人道主义危机方面，王毅说，中国提出六点倡议：一是人道主义行动必须遵守中立、公正的原则，防止将人道问题政治化；二是全面关注乌克兰的流离失所者，帮助他们得到妥善安置；三是切实保护平民，防止乌境内出现次生人道灾害；四是保障人道援助活动顺利、安全开展，包括提供快速、安全、无障碍的人道主义准入；五是确保在乌克兰外国人安全，允许他们从乌克兰安全离开，并为他们回国提供帮助；六是支持联合国在对乌克兰人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

王毅也说，中国愿为克服人道主义危机继续作出自己的努力，并宣布中国红十字会将尽快向乌克兰提供一批紧急人道主义物资援助。