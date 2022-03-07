王毅：不管国际风云如何险恶 中俄关系不断推向前进

中国外长王毅说，不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。

据新华社报道，王毅今天（7日）在中国两会外长记者会上就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。今日俄罗斯国际通讯社记者提问：“请问西方对俄罗斯和中国日益增长的集体制裁压力将如何影响俄中关系的进一步发展？”

王毅回应说，中国和俄罗斯都是联合国安理会常任理事国，是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴。中俄关系作为世界上最关键的双边关系之一，我们的合作不仅给两国人民带来利益和福祉，也有利于世界的和平、稳定与发展。

他提到，去年，我们双方共同纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在日趋复杂的国际战略环境下，这一条约所承载的世代友好、合作共赢理念，不仅对中俄双方，而且对世界各国都具有十分积极和现实的借鉴意义。

王毅说：“我愿强调指出，中俄关系具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨。这既是对历史经验的总结，也是对国际关系的创新。”

他指，不久前，中俄两国共同发表《关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，清晰无误地向世界表明，我们共同反对重拾冷战思维，反对挑动意识形态对抗，主张推进国际关系民主化，主张维护《联合国宪章》宗旨和原则。

王毅强调，中俄关系发展有着清晰的历史逻辑，具有强大的内生动力，两国人民的友谊坚如磐石，双方的合作前景十分广阔。不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。