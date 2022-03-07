王毅批美企图搞印太版北约

中国外长王毅批评美国通过印太战略，企图搞印太版北约，并提出与亚太地区各方共筑亚太合作大舞台，携手迈向亚太命运共同体。

在今天（7日）举行的中国两会外长记者会上，《联合早报》记者提问，美国正以亚太地区作为战略重点，有学者认为，这可能制衡中国的影响力。中国如何评估“印太地区和印太四国”的概念，它会对本区域带来什么影响？

王毅回应时指美国的“印太战略”正在成为集团政治的代名词。“我们看到，美方打着促进地区合作的旗号，玩弄的却是地缘博弈的把戏；高喊要回归多边主义，实际上却在搞封闭排他的‘俱乐部’；声称要维护国际规则，但却试图另搞一套自己的‘帮规’。从强化‘五眼联盟’，到兜售‘四边机制’、拼凑三边安全伙伴关系、收紧双边军事同盟，美国在亚太地区排出的“五四三二”阵势，带来的绝不是什么福音，而是搅乱地区和平稳定的祸水。”

他批评印太战略的真正目的是企图搞印太版的北约，维护的是以美国为主导的霸权体系，冲击的是以亚细安（中国称东盟）为中心的区域合作架构，损害的是地区国家的整体和长远利益。这股逆流与地区国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的共同愿景背道而驰，注定是没有前途的。

王毅强调，亚太是合作发展的热土，而不是地缘政治的棋局。中国始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太。“对于符合地区实际、满足各方需要的倡议，我们都表示欢迎；对于挑拨地区对抗、制造阵营对立的主张，我们都坚决反对。中方愿同各方一道，明辨是非，坚守正道，抵制‘印太’对抗‘小圈子’、共筑亚太合作“大舞台”，携手迈向亚太命运共同体。”