王毅：台湾与乌克兰问题有本质区别无可比性

中国外长王毅强调，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。

在今天（7日）举行的中国两会外长记者会上，彭博社记者提问，近几个月以来，台湾海峡周边的军事行动显著增加，台海局势一度紧张。很多人担心中国大陆是否会像俄罗斯对乌克兰一样对台湾采取行动，以武力收回领土。中方认为两者有何异同？如何看待台海发生冲突的可能性？

王毅回应时说：“台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。我们看到，有些人在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。”

王毅认为，台海局势面临紧张的根源在于民进党政府拒不认同一个中国原则，企图改变两岸同属一中的现状，通过大搞“两个中国”和“一中一台”，歪曲台湾的历史，割裂台湾的根脉，到头来必将葬送台湾的未来。他也指美国一些势力为了遏制中国的振兴，纵容鼓动台独势力发展，挑战和掏空一中原则，严重违反国际关系基本准则，严重破坏台海和平稳定，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。

他强调，“海峡两岸历史同源，文化同根，同属一中。台湾的前途希望在于两岸关系和平发展，在于实现国家的统一，而不是依靠什么外部的‘空头支票’。‘挟洋谋独’没有出路，‘以台制华’注定失败，台湾终将会回到祖国的怀抱。”