王毅谈南中国海行为准则磋商：目标一致可弥合分歧

中国外长王毅谈及南中国海行为准则磋商情况时说，只要各方牢记我们的目标是一致的，就没有任何分歧不可以弥合，也没有什么共识不能够达成。

据新华社报道，在今天（7日）举行的中国两会外长记者会上，新加坡《海峡时报》记者提问：南中国海行为准则是否应具有法律效力等方面分歧尤存，您对中国和地区国家克服这些分歧感到乐观吗？您认为南中国海行为准则是否应该具有法律效力呢？

王毅回应时先提到，今年是《南海各方行为宣言》签署20周年。20年来，中国与亚细安各国共同落实《宣言》各项规定，保持了南中国海局势的总体稳定，这应该首先充分肯定。

他说，要实现南中国海的长治久安，需要达成更具实质内容、更为行之有效的地区规则，也就是要有一个《宣言》的升级版。为此，各方在当年签署《宣言》时就明确把制定南中国海行为准则作为长远目标。

王毅指，中国与亚细安各国启动准则磋商以来，已经取得很多积极进展。这两年主要是因为疫情的影响，磋商进程步伐确实慢下来了。但中方对达成准则的前景始终充满信心，因为推进准则磋商符合中国与亚细安各国的共同利益，也是确保南中国海成为和平合作之海的关键之举。准则不仅将符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，也将为域外国家的合法权益提供更有效保障。

他说，现在磋商进入到关键阶段，我们希望各方重视并处理好两件事：一是要正确看待分歧。任何磋商谈判都会有不同意见，准则磋商也是一样，但只要各方牢记我们的目标是一致的，就没有任何分歧不可以弥合，也没有什么共识不能够达成。

二是要坚决排除干扰。“我们看到某些域外国家并不乐见准则达成，也不希望南中国海风平浪静，因为这将使他们失去插手南中国海、谋取私利的借口。希望亚细安各国能够看清楚这一点，共同抵制来自外部的干扰破坏。我相信，域外的逆流掀不起南中国海的风浪，外部的干扰挡不住地区合作的步伐。”