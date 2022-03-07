抖音国际版暂停俄罗斯直播和上传服务

中国短视频平台抖音国际版TikTok称，正在暂停其在俄罗斯应用程序上的新视频上传和直播服务。

TikTok今天（7日）在推特上说：“鉴于俄罗斯新的‘假新闻’法，我们别无选择，只能暂停我们在俄罗斯的视频直播和上传服务，同时审查该法的安全影响，我们的应用内的消息服务不会受到影响。”

TikTok还说：“将继续评估俄罗斯的情况，以确定何时可以全面恢复服务。”

TikTok发言人麦克奎德（Hilary McQuaide）说，俄罗斯的TikTok应用现在只支持“仅查看”模式，不会让人们发布或查看新视频或直播。她说，用户仍然可以看到较旧的视频。

麦克奎德还说，之前一些在莫斯科、圣彼得堡和俄罗斯其他城市的抗议者会走上街头谴责俄罗斯入侵并利用社交媒体平台进行宣传。她称，保护员工的安全是我们的首要任务，我们不想让俄罗斯员工或用户面临严厉的刑事处罚。

据观察者网报道，自俄乌开战以来，俄罗斯多次指责部分西方媒体和政客大打舆论战、释放假消息。

当地时间3月4日，俄罗斯总统普京签署了一项俄罗斯联邦刑法修正案。该法案规定，对散布有关俄罗斯军人行为的虚假信息、诋毁俄罗斯武装力量以及呼吁进行反俄制裁的行为进行惩罚。

当天早些时候，俄罗斯国家杜马（议会下院）和俄罗斯联邦委员会（议会上院）先后批准了上述修正案。俄罗斯《莫斯科时报》网站此前介绍称，修正案规定，如伪造信息造成严重后果，相关人将处以10年至15年有期徒刑。

随着俄乌局势的不断发展演进，目前面簿、推特、英国广播公司等新闻网站在俄罗斯的报道活动都受到了不同程度的影响。多家新闻媒体也称，他们将暂停在俄罗斯境内的工作，以判断局势发展。