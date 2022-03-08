法国外贸银行：转向中国不是俄罗斯的灵丹妙药

法国外贸银行（Natixis）周一（7日）发表评论指出，欧盟始终是俄罗斯最大的交易伙伴，转向中国来缓解与西方的问题并非灵丹妙药。

据路透社报道，该行亚太区首席经济学家艾西亚称，欧盟进口的天然气规模庞大，并非中国朝夕之间可以替代，特别是天然气输送还涉及管道等基础设施问题，这需要俄罗斯或中国承担额外投资。

“即便管道建成，届时全球液化天然气（LNG）供应将会大量增加，而对天然气的需求不会增加，至少欧盟不会，因为其正在推进减碳计划。”她说。

该行认为，北京冬奥会期间中俄两国签署了一系列战略协议，这在一定程度上可以帮助俄罗斯缓解制裁压力，例如中国放宽从俄罗斯的农作物进口，但这与欧洲进口的天然气相比只是沧海一粟。

此前，莫斯科与北京达成铺设第二条管道——西伯利亚力量2号（Power of Siberia）的协议，这条管道将并入俄罗斯内部天然气网络。该行指，俄罗斯天然气向东扩展出口市场的策略可能会导致中国与欧洲买家的竞争，但这不是一朝一夕可以完成的，因为通过现有管道——西伯利亚力量1号向中国输送的天然气是由东西伯利亚的气田供应，而截至2020年，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）高达83%的天然气供应是输送给欧洲的。

该行并认为，从中期来看，西伯利亚力量2号（Power of Siberia）建成后，全球天然气市场与今天相比将会发生很大变化，预计天然气价格将保持高位直到2024年，之后可能会出现回落；随着卡达北部油田扩建项目推进，2025年LNG供应将会大量增加，市场从而也会显著放松。

此外，欧盟的减碳计划将会持续进行，天然气在能源结构中的比例将会逐渐减少。在这种情况下，俄罗斯的市场力量将会显著削弱，这意味着俄罗斯转向中国来缓解与西方的问题并非灵丹妙药。