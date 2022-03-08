唐英年等提案：香港机场实行“一地两检”

中国全国政协常委唐英年、刘长乐等人，在政协会议中提出“关于香港国际机场实施‘一地两检’的建议”提案，建议香港机场实施“一地两检”，设立大陆口岸区，由大陆派驻机构负责出入境监管，成为“半个”大陆机场，无缝接入全中国空网。目前提案已获约百名委员联署支持。

据香港01报道，提案指，香港国际机场是世界航空枢纽，在疫情爆发前的2019年，货运吞吐量480万吨位列全球第一，旅客吞吐量7154.3万人次，排名全球第13。但囿于传统“两检”通关模式，香港机场无法与未设航空口岸的大陆机场开辟航线，实与外国机场无异，严重阻碍其融入国家大局。

他们认为，当前香港机场实施“一地两检”时机业已成熟，建议借鉴广深港高铁先例，在香港机场设立大陆口岸区，由大陆派驻机构负责出入境监管。

提案形容，这将使香港机场成为“半个”大陆机场，所有不设口岸的大陆机场理论上都能突破现有“两检”带来的制度隔阂开辟与香港机场的直达航线，将进一步推动香港与全国空运网络的互联互通、增强香港机场国际中转功能、巩固提升香港国际航空枢纽地位，对推动香港进一步融入国家发展大局、保持长期繁荣稳定具有重要意义。

提案就实施“一地两检”提出五项具体建议，包括在法律上，借鉴广深港高铁经验，采取三步走程序；建立与“一地两检”相适应的客运分流机制，有序引导客流，继续巩固香港机场效率优势；将“一地两检”口岸区打造为爱国爱港主题教育基地，把陆港口岸区打造为一体化的爱国爱港主题教育基地，将通关通道与参观路线紧密融合。

另外，身兼西九文化区管理局主席唐英年也提出提案，建议推出“粤港澳大湾区博物馆通行证”，让海内外人士，特别是学生，走访香港故宫文化博物馆及粤港澳大湾区内博物馆，参观藏品及参加不同题目的导赏团，可以让国家的软实力“走出去”，充分展示国家利用香港优势，同时亦可发展粤港澳大湾区的旅游和文化事业，带动国内国际双循环发展。