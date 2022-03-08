彭博：三试三败 美高超音速导弹研发恐望中俄兴叹

美国洛克希德·马丁公司的高超音速导弹连续三次试射失败，可能打乱了美国在研制高超音速武器方面追赶中国和俄罗斯的节奏。

据彭博社报道，五角大楼宣布，该导弹成为美国第一款可用于实战的高超音速武器并在9月30日之前批准首批生产的目标难以实现。

中国和俄罗斯已进行了多次试射并实现了实战部署。这种新型武器的速度可以达到音速的五倍并可像巡航导弹一样机动，使自己更难被发现和击落。

美国在该武器的开发阶段面临几个障碍，目前预计至少要花费14亿美元（19.08亿新元）才能拥有“早期作战能力”。空军尚未公布总采购成本估算，也没有透露想要采购的数量。

最新的障碍是：在6月30日之前成功进行助推发动机的第四和第五次测试。时间将取决于第三次试射的失败审查委员会结论。

如果获得成功，该计划将在7月至9月间进行完全可使用导弹的关键飞行试验。此外，洛克希德·马丁将完成生产准备情况评估，检视制造和集成硬件的能力。

俄罗斯上个月表示试射了一枚高超音速导弹，在入侵乌克兰前向美国和北约盟国传递了信息。

中国也大力投资高超音速武器。美国最高核司令部称，中国去年7月发射一枚高超音速武器进入地球轨道，飞行逾100分钟，射程高达2万5000英里（4万公里）。

