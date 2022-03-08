张文宏：抗疫新阶段需衡量成本效益

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏发文称，踏入抗疫新阶段，既要避免一刀切，也不能发生“规模性的疫情反弹”失控，衡量的主要标准是抗疫的成本效益。

中国两会正在进行中，中国严格的“动态清零”抗疫政策是否会调整受外界关注。中国国家主席习近平前天（6日）参加全国人大内蒙古代表团审议时，针对疫情防控强调“守住不出现疫情规模性反弹的底线”。

张文宏昨天（7日）在个人微博发文分析中国当前的防疫策略，他写道，习近平所说的“守住不出现疫情规模性反弹的底线”是中国近期防疫的总体目标，就是始终要将疫情控制到极低水平，不引起规模性反弹及医疗资源挤兑，“无论我们采取的是清零政策、动态清零政策、精准动态清零政策、逐步动态开放的政策，不出现疫情规模性反弹将是我们的防疫底线”。

他还分析沪港防疫经验指出，​针对未来抗疫，疫苗策略的布局将是重中之重。

他写道，根据近期沪港经验，以及国际上如新加坡和新西兰等地的经验，疫苗接种的意义得到了普遍的认同。这种趋势只要维持下去，再通过很好的医疗分诊体系，包括中国香港在内，全球在未来走出疫情是可以预计的。

​针对近期中国多地出现成簇本土病例及应对策略，张文宏说，全国范围内迎来一波境外输入病例与本土病例叠加的严峻考验，随着抗疫进入深水区，“动态清零”策略得到更清晰的贯彻，所谓“动态”的内涵展现出了更多的治理智慧和多样性。

他认为，​抗击疫情到了新的阶段，既要避免一刀切，也不能发生“规模性的疫情反弹”失控，期间衡量的主要标准是抗疫的成本效益，如何既达到抗疫的工作目标，又不要盲目一刀切，以牺牲正常生活为代价达到所谓的清零目的。

因此，疫情防控除了医学科学之外，还有管理科学，如果把“守住不出现疫情规模性反弹的底线”作为工作的标准与尺度，那么后续的“动态”内涵就可以发挥的更为精准，下阶段的工作应该是力求防控工作的科学性、精准性，力争在常态化防控和疫情处置的各个环节采取最优的防控措施，做到以最小的防控成本达到最佳防控效果。

他最后说，​中国正在全面推广疫苗的加强针接种，贯彻优化的疫苗接种策略，同时布局系列抗病毒药物的临床研究，防疫能力在实战中终究会不断地得到提高与优化。

因此，他相信战胜疫情的曙光已经出现，在全球疫情出现逐渐回落的今天，依靠中国的生物医药成果、中国社会的治理能力，一定能够走出特立独行的最低病死率，逐渐回归正常生活的创新之路。​