王毅：制裁不解决问题 还要鼓励俄乌和谈

中国国务委员兼外长王毅昨天（7日）应约同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时，就乌克兰局势强调，制裁解决不了问题，还是要鼓励俄乌双方和谈，中国愿在力所能及范围内继续为局势缓和发挥建设性作用。

据中国外交部网站刊登的新闻稿，博雷利在通话中通报欧方对当前乌克兰局势的看法和立场，表示现在最要紧的是停火，避免再发生大量人员伤亡。欧方支持通过谈判解决问题，希望中国发挥作用鼓励促成停火，推动当事方走上谈判和政治解决的道路。

王毅说，制裁解决不了问题，升级制裁反而会使局势更加复杂扩大；他强调，当务之急是避免人道主义危机，中国已公开提出防止乌发生人道主义危机的六点倡议，主要目的是推动国际社会形成合力，避免乌人道状况进一步恶化。

他还说，希望国际社会支持俄乌进行认真谈判，不仅要谈下去，而且要谈出停火、谈出止战、谈出和平。中国愿在力所能及范围内继续为局势缓和发挥建设性作用，也希望看到欧方将来同俄方就欧洲安全问题进行全面、认真的对话，本着安全不可分割的原则，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

王毅说，当前形势下，中欧作为世界两大力量要共同努力，筹办好中欧领导人会晤，向世界发出积极、正面的信号。

博雷利则称，欧方愿与中方共同推动欧中关系进一步向前发展。

博雷利本月4日在接受西班牙《世界报》采访时说，俄乌战争的调解人“必须是中国”，因为西方强国无法展开斡旋。

中国在乌克兰危机中的立场在昨天的“两会”外长记者会上也不出所料成为焦点，但王毅延续模糊立场，答问时不脱尊重和保障各国的主权和领土完整等一贯原则，以及主张劝和促谈。

他重申中国根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张，并称中国已在劝和促谈方面“做了一些工作”。