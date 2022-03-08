中国驻联合国代表：盼俄乌人道走廊通畅

中国常驻联合国代表张军昨天（7日）表示，盼俄罗斯和乌克兰双方能克服执行过程中遇到的困难，确保人道走廊安全通畅。

据央视新闻客户端报道，联合国安理会昨天就乌克兰人道问题举行公开会议，张军出席会议并介绍中国国务委员兼外交部长王毅关于乌克兰人道局势的六点倡议，并就解决乌克兰危机阐述中国立场主张。

张军在会上呼吁保持最大限度克制，切实加大外交努力，让战火尽早停下来，有效保障平民生命财产安全和基本需求，防止出现大规模的人道主义危机。

他续称，王毅已就乌克兰人道局势提出六点倡议，一是人道主义行动必须防止将人道问题政治化；二是全面关注乌克兰的流离失所者，为收容他们的主要国家提供人道主义援助；三是保护平民，特别是保障妇女、儿童、老年人等脆弱群体权益，防止乌境内出现粮食短缺、传染病等次生人道灾害；四是保障人道援助活动顺利、安全开展，提供无障碍人道主义准入，保护医护人员和从事医疗工作人员的安全，保护用于人道救援行动的医疗设备、民用基础设施等；五是确保在乌外国人安全，允许其从乌克兰安全、不受限地离开；六是支持联合国在对乌人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

张军强调，化解乌克兰危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端。他并表示，中国支持任何有助于缓和局势和政治解决的努力，反对任何不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动。

他也敦促美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄安全环境造成的负面影响，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。