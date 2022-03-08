中国房企龙光：大规模裁员传闻不实

中国房企龙光集团旗下的境内发债主体深圳市龙光控股有限公司周一发布公告称，网传的有关公司存在大规模裁员、管理层变动等的新闻，无事实依据；从2021年下半年以来，房地产市场招拍挂拿地减少，公司组织架构有一定的精简及调整，但核心管理层均保持稳定。

据路透社报道，公告并称，网传“平安信托事项”，为公司的附属子公司向平安信托申请的一笔附抵押融资，目前融资余额为11.8亿元（人民币，下同，2.55亿新元），公司与平安信托一直保持友好沟通，双方仍在按照合同相关条款和双方约定推进中。

中国房地产债务忧虑挥之不去，地产债上周五整体走势仍弱势连连。龙光集团旗下境内债“21龙控01”跌逾20%一度被深交所临停。

龙光控股公告还称，于2022年3月，公司到期及回售期债券，或作为差额补足人的资产证券化产品到期规模合计52.99亿元。截至目前，公司已通过自有资金兑付11.33亿元，后续债券的兑付，公司会通过各种方式积极筹措资金。

龙光控股称，目前公司已取证项目650亿元，未来将取证可售货值约2000亿元；公司将加快资产盘活进度，力争2022年上半年取得实质性进展，回笼资金改善流动性。

龙光集团周一收跌2.2%，报2.2港元；该股今年迄今跌63.1%，同期恒生中国内地地产指跌1%。

