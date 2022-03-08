瑞银：能源价格上涨无碍中国货币政策

瑞银亚洲经济研究主管汪涛周一分析说，目前的能源价格上涨令中国CPI有上行的压力，但影响短暂，并不太影响核心的通胀，不会对中国央行货币政策产生影响。今年中国房地产相关的信贷增长会明显的好于去年，信贷的反弹将利好于房地产行业。

据路透社报道，汪涛在瑞银媒体电话会上说，今年中国央行还是会降准或者利用其他的货币工具来保持流动性的充裕，同时保持市场的利率在低位运行。今年社会融资信贷的增长会在前几个月明显反弹，4、5月份可能接近11%的增速，到下半年可能会放缓。

汪涛称：“总体来说，信贷是回暖、反弹，对经济也有支撑的作用。”她并称，最近几个月，中国房地产政策已经有比较多的放松迹象，预计放松的倾向还会持续，以减少房地产对经济和金融造成大的冲击的风险。

汪涛说：“在房地产下行压力比较大的情况下，政策肯定是稳的。”

她预计，由于基数因素，今年一季度房地产销售和新开工面积会同比下降20%至25%，二季度开始环比会有反弹，同比的下降幅度会明显的减少，到下半年房地产可能就会开始出现同比的销售和新开工的上涨。全年的销售和新开工比去年下降10%左右，房地产投资可能比去年小幅下降5%左右。

人民币汇率方面，汪涛判断，在目前的国际局势情况下美元会持续比较坚挺，人民币也会随之对一揽子货币升值。但是之后随着中国外贸顺差减弱等因素，加上中美利差缩窄，“我们觉得人民币还是有一定的贬值空间，到年底看到接近6.5这样的水平。”

中国十三届全国人大五次会议周六在北京开幕，会上发布的政府工作报告显示，中国在2022年经济社会发展主要预期目标中，将国内生产总值增长目标设为5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；目标城镇调查失业率全年控制在5.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步。

