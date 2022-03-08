美国商会：美在华企业因监管不确定性不愿扩大投资

美国商会的一项调查显示，由于监管政策不确定性、对市场准入的悲观情绪和经济增长的担忧增加，部分美国在华企业不愿意在中国扩张及增加对华投资。

据彭博社报道，根据美国商会今天（8日）发布的一项报告，在353个受访企业中，约40%受访企业认为监管环境是企业对在中国投资感到悲观的驱动因素之一，该百分比比去年增加了16个百分点；超过三分之一的受访企业表示，因监管政策的不确定性，他们将降低对华投资。

报告分析称，中国的监管和政策环境仍是业绩的障碍，为投资决策带来不确定性。

超过八成的受访企业称，提高监管环境的透明度、可预测性和公平性将鼓励更多投资，而65%的企业建议当局减少使用会为投资带来障碍的政策。

根据美国商会2021年10月至11月期间进行的调查，不到一半的受访企业对政府在未来三年进一步向外国投资开放市场的承诺有信心，低于前一年的61%。

对未来两年中国国内市场增长持乐观态度的企业也从一年前的75%下降到64%。受访企业对2022年中美关系的前景也不那么乐观，24%受访企业预计中美关系会恶化。

自中共高层前年提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”后，当局频繁重手整顿科技企业巨头的垄断行为，还规定校外补习机构退出资本市场，导致市场风声鹤唳，引发中国股市的大幅抛售。

随着对中国经济增长放缓的担忧加剧，当局的监管运动也开始放缓。在这个背景下，去年年底召开的中共中央经济工作会议提出要为资本设置“红绿灯”，间接透露当局下来会划清合法与非法的界限，以设法安抚市场恐慌心理。

中共中央机关报《人民日报》上月也发文强调，防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。