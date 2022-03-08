中国最高法报告：严惩买卖妇女儿童犯罪

中国最高人民法院院长周强和最高人民检察院检察长张军今天（8日）在全国人大会议上作报告时强调，将严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，追诉拐卖人口犯罪将继续从严。

今年以来，中国连续发生江苏丰县“铁链女”事件和陕西佳县“铁笼女”事件，妇女权益、人口拐卖等成为网民热议话题，也成为今年两会的一个焦点，不少人大代表和政协委员的建议和提案，也都涉及妇女权益保护问题。

据新华社报道，全国人大会议今天上午举行第二次全体会议，周强在会上作报告时谈到2022年工作安排时说，将保障民生权益，加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护，严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，强化对被拐卖妇女儿童的司法保障。

周强还说，法院准确贯彻死刑政策，对严重危害公共安全、严重影响群众安全感的犯罪，对残害妇女儿童、老年人等挑战法律和伦理底线的犯罪，论罪当判死刑的，依法判处并核准死刑，坚决维护法治权威。

张军在同场会议上作最高检报告时也提到，检察机关配合公安机关持续开展“打拐”“团圆”行动，严惩拐卖人口犯罪，深挖历史积案。

张军说，2000年至2021年，检察机关起诉拐卖妇女儿童犯罪从1.4万人降至1100余人，年均下降11.4%；起诉收买被拐卖的妇女儿童犯罪由155人增至328人。贯彻《中国反对拐卖人口行动计划》，追诉拐卖人口犯罪将继续从严；对收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪坚决从严惩治。

此外，周强在最高法报告中还说，将筑牢政治忠诚，维护安全稳定，不放松推进党风廉政建设和反腐败斗争，勇于自我革命；也将服务发展大局，坚决依法反制外国对中国企业和公民实施的“长臂管辖”。

周强还披露，去年审结贪污贿赂、渎职等案件2.3万件2.7万人，他点名中共云南省委原书记秦光荣、贵州省政协主席王富玉等，称14名原中管干部受到审判，彰显中共中央正风肃纪、反腐惩恶的坚定决心。

在扫黑除恶方面，去年审结涉黑涉恶犯罪案件3409件18360人。