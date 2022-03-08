栗战书：爱国者治港稳稳落地

中国全国人大会议今日（8日）早上在北京人民大会堂举行第二次全体会议。全国人大委员长栗战书发表的工作报告表示，过去一年，全国人大健全特别行政区宪制秩序和法治秩序，更好落实中央全面管治权和特别行政区高度自治权。修订香港基本法附件一（《香港特别行政区行政长官的产生办法》）和附件二（《香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》），全面贯彻爱国者治港原则，形成一套符合香港法律地位和实际情况的民主选举制度。

据新华网报道，栗战书指出，新选举制度使爱国者治港稳稳落地，从政治上、制度上根本性地推动香港形成以宪法和基本法为基础、真正落实“一国两制”的良政善治，迎来了支持和保障香港长期繁荣稳定并融入国家发展大局的全新局面。

工作报告又指，全国人大贯彻总体国家安全观，加快构建国家安全领域法律制度体系，制定反外国制裁法，健全完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”的法律制度。根据这部法律，任何国家以任何借口、任何方式干涉中国内政，损害中国国家、组织和个人利益的行为，中国都有权采取相应反制措施，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚决保护中国公民、组织的合法权益。

栗战书还强调，全国人大就涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海、涉疫和人权等问题阐明中方严正立场，坚决同各种围堵、打压、捣乱、颠覆活动进行斗争，同企图颠覆中共领导和中国社会主义制度、企图迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的一切势力斗争到底。