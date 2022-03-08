民调：台民众统独倾向变化 维持现状派锐减

台湾民意基金会今日（8日）发布的民调结果显示，有52.7%受访民众支持台湾独立，16%的支持两岸统一，16.9%希望维持现状， 14.3%的民众没意见、不知道、拒答。基金会强调，这项发现传达一项非常清楚讯息，明显过半数台湾人期盼未来台湾要独立。

据《自由时报》报道，民调显示，与2021年7月最近一次调查相比，希望“未来台湾独立的人”增加6.1%，期盼“未来继续维持现状”的民众大减9.4%，希望“未来两岸统一”的受访者增加4.9%。

台湾民意基金会指出，整体来看，台湾人统独倾向和半年前比，出现了明显变化，维持现状派锐减，独派和统派各有一些增长，但主流民意期盼未来迈向独立的意向更趋清晰。

在“如果现状无法维持，您的选择是台湾独立或是两岸统一”的问题上，16.9%一开始选择“维持现状”的受访者中，有34.5%选择台湾独立，20.5%选择两岸统一，45%选择永远维持现状。据分析，依据这项数字重新换算当前台湾人的统独倾向时，发现有58.5%选择台湾独立， 19.5%选择两岸统一，7.6%永远维持现状。

基金会分析说，台湾人的民族认同与统独倾向，是自上个世纪90年代以来台湾最具爆炸性的政治议题。两项议题其实是台湾统独问题的一体两面，不但是台湾长期政治发展的中心问题，也是牵动两岸关系演变的关键变数。经过30年来统派、独派及现状派的角力，台湾独立已经成为台湾社会主流民意，近六成台湾成年人的集体愿望，这样的主流民意不但已经形成，而且已是相当稳定力量，有长期坚实经验科学证据佐证。

基金会强调，然而台湾政府不分蓝绿，直到今天，可能基于各种不同因素考量，长期对内外宣传“台湾人希望永远维持现状”，其实是一种蓄意制造的假象、迷思与谎言，已经严重误导国际视听，对台湾整体利益的伤害是重大且深远的。

本次民调委托山水民意研究公司，负责抽样设计、电话访谈与统计分析。访问期间2021年12月20、21日，有效样本1069人，抽样误差在95%信心水准下正负3%。