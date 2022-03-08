台外长：不排除派医疗团队协助乌难民

乌克兰局势恶化仍未见缓，许多国家均决定为乌克兰提供人道援助；针对有立委询问台湾政府有无计划派遣医疗团队协助难民，台湾外交部长吴钊燮说，不排除有这项规划。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾立法院今天（8日）邀请行政院长苏贞昌率同各部会首长列席进行施政方针和施政报告并备质询。

民进党立委质询时提到，俄罗斯对乌克兰采取军事行动，台湾对乌克兰提出多项援助，但是否有计划组织医疗团队前往难民营，帮助逃到波兰的乌克兰难民时，吴钊燮回应，台湾政府需要等到收容难民的国家提出需求时，政府才会组织，“我们没有排除”。

该名立委还问及，目前在台湾有数百名乌克兰人，是否有可能开放他们在波兰的亲友，来台短期居留，等家乡局势稳定后再作进一步处理；吴钊燮说，这当然有可能，外交部也在协调中，如果指挥中心对于探亲有一部分的开放，外交部会用专案方式进行。

此外，针对保护生命的个人装备，例如头盔、防弹背心等，有没有可能送到波兰，由波兰跟乌克兰政府统一分配，吴钊燮说，这种可能性可能会有，但要了解乌克兰政府急需的是什么、台湾能提供的是什么。

针对是否有可能提供弹药、武器装备给乌克兰，国防部长邱国正说，这过于敏感，政策需要斟酌和研议。

吴钊燮昨天宣布，台湾外交部日前成立的赈灾乌克兰捐款专户已募得3亿元（新台币，下同，约481万新元），首笔1亿元将透过台湾代表处援助逃到波兰的乌克兰人，政府也在思考更大的援助方案。